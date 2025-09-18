전남도, 9월 전통주에 정고집 나주배약주

2천200시간 저온 발효․숙성해 부드러운 바디감과 깔끔한 여운

전통주- 나주배약주. 전남도 제공

전남도가 9월을 대표하는 전통주로 전남 쌀, 대한민국 배의 고장 명품 나주배로 빚어 배 본연의 단맛과 부드러운 풍미가 특징인 남도탁주의 정고집 나주배약주(약주·15%)를 선정했다.