전남국제수묵비엔날레 관람객 10만명 돌파…‘세마도’ 321년 만에 공개

전통 회화 넘어 미디어아트 등으로 확장된 작품 입소문



가족단위 관람객 즐길 수 있는 다양한 프로그램도 한몫

명창환 전남도 행정부지사가 지난달 26일 오후 도청 갤러리에서 '2025 전남국제수묵비엔날레' 성공개최를 위해 열린 홍보대사 김규리 특별전시 오프닝 행사에서 주요작품에 대한 설명을 듣고 있다. 전남도 제공

2025 전남국제수묵비엔날레가 전통과 현대, 동서양을 아우르는 작품들과 색다른 체험 프로그램들로 큰 관심을 받으며 개막 20일 만에 누적 관람객 10만명을 돌파, 40만 목표 달성도 무난할 것으로 기대된다.



전남국제수묵비엔날레사무국에 따르면 목포·진도·해남 일대 전시장 곳곳에 주말마다 관람객이 붐비며 18일까지 누적 관람객 10만명을 넘어섰다.



조선 후기 대표 수묵화가 공재 윤두서의 ‘세마도’ 진본이 321년 만에 최초로 일반인에게 공개되고, 전통 회화를 넘어 영상, 설치, 미디어아트로 확장된 작품들이 젊은 세대 등 관람객에게 신선한 예술적 경험을 선사해 입소문을 타며 관람객의 발길이 이어지고 있다.



목포 문화예술회관의 수묵 비치코밍 아트와 해남 땅끝순례문학관의 슈링클스 키링 만들기 등 청소년과 가족 단위 관람객이 즐길 수 있는 다채로운 프로그램도 한몫했다.



해외 문화예술 한 관계자는 “한국 수묵은 전통의 뿌리가 깊으면서도 현대적으로 변주돼 매우 인상적이었다”며 “지난 회차보다 한층 국제적이고 세련된 구성이 돋보인다”고 강조했다.



수묵비엔날레 관람객들은 “작품들이 참신하다. 수묵이 이렇게 흥미로울 수 있는지 새삼 느꼈다”는 등 긍정적인 반응을 보이고 있다.



아이와 함께 전시장을 찾은 한 학부모는 “수묵화를 중심으로 다양한 문화적 이야기를 담아낸 만큼 아이들에게도 자연스럽게 교육적 메시지를 전달할 수 있었다”며 “아이들이 흥미롭게 즐길 요소가 많아 가족 나들이 장소로도 훌륭하다”고 소감을 전했다.



김형수 전남국제수묵비엔날레 사무국장은 18일 “관람객들의 뜨거운 호응이 올해 수묵비엔날레의 성공 가능성을 입증하고 있다”며 “이 기세라면 지난 회차 기록을 넘어서는 것은 물론 세계 유일의 수묵 비엔날레로서 더욱 확고한 위상을 갖출 수 있을 것”이라고 말했다.



전남국제수묵비엔날레. 전남도 제공

지난 8월 30일 개막한 2025 전남국제수묵비엔날레는 10월 31일까지 목포, 진도, 해남 등 전남 일원에서 진행된다.



비엔날레에서는 전통 수묵과 현대 수묵을 아우르는 다양한 작품이 전시되며, 국내외 작가 83명이 참여해 수묵 예술의 무한한 가능성을 세계에 선보인다. 학술 심포지엄과 교육·참여 프로그램, 전남 전역에서 열리는 기념전까지 다채롭게 진행되고 있다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



