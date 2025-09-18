‘KT 소액 결제’ 중국교포 피의자 구속될까…이르면 오늘 오후 결정

18일 오전 영장실질심사…이르면 이날 오후 결론

KT 무단 소액결제 사건의 용의자인 중국 국적의 남성들이 경찰에 붙잡혔다. 경기남부경찰청 제공

지난달 27~31일 새벽 시간대 모르는 사이에 휴대전화에서 소액 결제로 수십만원이 빠져나갔다”는 신고를 다수 접수해 수사에 착수했다. 광명 뿐만 아니라 서울 금천구, 인천 부평시, 경기 부천시 등에서도 유사한 피해를 입었다는 신고가 이어졌다.