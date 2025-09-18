이재준 수원특례시장 “세계가 주목하는 역세권 콤팩트시티 모델 만들겠다”
이재준 경기도 수원특례시장이 “공간대전환의 핵심인 역세권 복합개발 사업을 차질 없이 추진해 세계가 주목하는 역세권 콤팩트시티의 모델을 만들겠다”고 약속했다.
이 시장은 17일 시청 중회의실에서 ‘수원형 역세권 복합개발 활성화 사업 브리핑’을 열어 “22개 역세권 복합개발 활성화 사업이 완료되면 도심 개발 용지 140만평을 확보하고, 7만평 규모의 생활SOC가 공급될 것”이라며 이같이 밝혔다.
이 시장의 이 같은 구상은 현재 진행 중인 광역 철도망 구축 사업에 기반을 두고 있다.
이 사업이 완성되면 수원의 전철역은 총 22개로 늘어난다.
그는 22개 전철역을 적극 활용한 ‘역세권 복합개발’로 수원을 콤팩트시티 세계 최고 도시로 만들겠다는 것이다.
역세권 복합개발 활성화 사업은 도심·부도심 지역과 환승역세권은 업무·상업 복합 기능이 중심이 되는 ‘도심복합형’, 대학교와 가까운 역세권과 첨단 업무시설 입지 예정지역 역세권은 자족 기능을 강화하는 ‘일자리형’, 주거 환경을 개선하고 도심 주거 기능을 강화하는 ‘생활밀착형’ 등 세 가지 유형으로 추진된다.
이재준 시장은 “역세권 복합개발이 활발하게 이뤄지도록, 규제를 과감하게 철폐하겠다”며 “개발사업의 걸림돌이 됐던 용도지역·용적률 규제를 단계적으로 완화해 민간·공공이 적극적으로 참여하도록 유도하겠다”고 강조했다.
수원시는 역세권 주변 공공개발 사업과 연계성, 대학교와 근접성 등 지역 특성을 고려해 먼저 9개 역세권 230만㎡(70만평)을 전략지구로 설정·복합개발 기본계획을 수립하고 있다.
내년 상반기에 9개 전략지구에서 역세권 복합개발 활성화 사업을 시작해 오는 2030년까지 사업을 완료할 계획이다.
이 시장은 역세권 복합개발이 성공적으로 진행되기 위해 지원 방안도 제시했다.
그는 “역세권 복합개발에 참여하는 민간·공공 시행자들을 대상으로 개발계획 수립, 전문가 컨설팅 등을 지원하고, 인허가 기간을 단축해 사업을 신속하게 추진할 수 있도록 하겠다”면서 “역세권 복합개발 활성화 사업 관련 조례는 이번 달 안에 공포될 예정”이라고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사