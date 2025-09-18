이재준 수원특례시장 “세계가 주목하는 역세권 콤팩트시티 모델 만들겠다”

수원시는 역세권 주변 공공개발 사업과 연계성, 대학교와 근접성 등 지역 특성을 고려해 먼저 9개 역세권 230만㎡(70만평)을 전략지구로 설정·복합개발 기본계획을 수립하고 있다.

내년 상반기에 9개 전략지구에서 역세권 복합개발 활성화 사업을 시작해 오는 2030년까지 사업을 완료할 계획이다.