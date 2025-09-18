“문 안 열려” 테슬라 모델Y 신고 잇따라…美 당국 조사 착수
전기차 테슬라의 차 문이 열리지 않는다는 신고가 다수 접수돼 미국 교통 당국이 조사에 나섰다. 앞서 한국에서도 테슬라 모델Y의 문이 열리지 않아 화재 발생에도 운전자가 탈출하지 못해 사망한 바 있다.
지난 16일(현지시간) 미 도로교통안전국(NHTSA)에 따르면 이 기관의 결함조사실(ODI)은 2021년식 테슬라 모델Y 차량의 문이 열리지 않는다는 차주의 신고 9건을 접수하고 예비 조사에 착수했다.
가장 흔하게 접수된 신고는 주행 후 차에서 내린 부모가 뒷좌석에서 아이를 내리려고 할 때나 주행을 시작하기 전 아이를 뒷좌석에 태우려고 할 때 문이 열리지 않는다는 내용이었다. 부모는 차 문을 다시 열 수 없었으며, 신고 사례 중 4건은 차 안에 진입하기 위해 창문을 깬 것으로 전해졌다.
테슬라 차 안에는 수동으로 잠금을 해제하는 장치가 있지만 차 안에 있는 어린이가 이에 접근하거나 작동시키는 것은 어려울 수 있다고 NHTSA는 설명했다. NHTSA는 “결과적으로 이런 상태의 차량 내부에 남아 있는 탑승자는 신속하게 구조받지 못할 수 있다”며 “특히 어린이가 뜨거운 차 안에 갇히는 경우 같은 비상 상황에서 심각한 우려가 될 수 있다”고 지적했다.
ODI는 이같은 상황이 발생할 수 있는 문제의 범위와 심각성을 평가할 계획이라고 밝혔다. 당국은 우선 조사대상이 되는 차량이 17만4290대에 이르는 것으로 추산했다.
블룸버그 통신에 따르면 NHTSA가 2018년 이후 다양한 테슬라 모델에서 문이 열리지 않거나 기타 오작동을 일으킨 것과 관련해 접수한 소비자 불만은 총 140여건에 달한다.
앞서 지난해 10월 한국에서도 테슬라 모델Y의 문이 열리지 않아 운전자가 화재 사고에서 탈출하지 못한 사고가 발생했다. 당시 경기도 안성시에서 도로 경계벽을 들이받은 테슬라 전기차에 불이 났는데, 운전자는 뒷좌석에서 발견됐다. 경찰은 A씨가 차량의 문을 열지 못해 대피하지 못한 것으로 봤다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
