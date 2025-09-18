방사청장 “한·미 조선협력 위해 규제 해소 방안 미국과 논의”

“법적 장애물…미국이 전향적으로 해소해야”

해리 해리스 전 주한 대사 “김정은 핵 포기 안 해…군사 준비 태세 함께 가야”

석종건 방위사업청장이 17일(현지시간) 워싱턴 전략국제문제연구소(CSIS)에서 열린 포럼에서 기조연설을 하고 있다. CSIS 유튜브 채널

미국은 존스법과 반스-톨레프슨 수정법 등으로 외국 조선업체의 미국 선박 시장 진출을 사실상 차단하고 있다.

석 청장은 구체적인 방안을 미국에 제시했다며 “한국이 각종 선박에 부품을 우선적으로 공급하는 방법도 있고, 선박을 블록 단위로 제조해서 미국에 가져와서 조립할 수도 있다”고 말했다. 그러면서 “

해리 해리스 전 주한 미국대사가 17일(현지시간) 워싱턴 전략국제문제연구소(CSIS)에서 열린 포럼에서 기조연설을 하고 있다. CSIS 유튜브 채널

해리스 전 대사는 “미국과 한국 양국의 강력한 산업기반은 양국에 이익”이라며 “한·미 양국이 국방 지출을 늘리고, 동맹을 현대화하는 가운데 우리는 상호 운용성, 회복력과 억제력을 보장하기 위해 방산 기반 협력과 공조를 확대해야 한다”고 설명했다.