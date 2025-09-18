연준, 기준금리 0.25%P 인하…트럼프 행정부 들어 처음으로 내려

연준, 지난해 12월 이후 9개월 만에 금리 인하

트럼프 지명한 마이런 신임 이사는 0.5%P 인하에 투표

도널드 트럼프 미국 대통령과 제롬 파월 연방준비제도 의장. 연합뉴스

경제 전망에 대한 불확실성이 여전히 높은 상태”라며 “고용에 대한 하방 위험이 증가했다고 판단한다”고 밝혔다.