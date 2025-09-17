조현 “시진핑 방한 확실시…서해구조물 협의 진전”

조현 외교부 장관이 17일 베이징 댜오위타이에서 왕이 중국 외교부장과 회담을 하고 있다. 베이징 특파원 공동취재단

시진핑 중국 국가주석이 다음 달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 한국을 방문할 것으로 보인다. 시 주석이 방한하면 2014년 이후 11년 만에 처음이다.

조 장관은 중국이 서해 한·중 잠정조치수역에 설치한 해상 구조물에 대한 한국 정부의 단호한 입장도 전달했다.

조 장관은 “서해 구조물 문제에 대해선 성실한 답변을 받았고 실무협의에서 진전이 있었다”며 “실무 협의를 계속하기로 했다”고 말했다.