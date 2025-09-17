조현 “시진핑, APEC 방한 확실한 듯”

조현 외교부 장관이 17일 서울 강서구 김포국제공항에서 중국 베이징으로 출국하기 전 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

한·중 관계와 한반도 문제 등 상호 관심사에 대해 의견을 교환했다고 외교부는 밝혔다.

왕 부장은 중국이 대(對) 한국 우호 정책의 안정성과 연속성을 지속 유지해 나갈 것이라는 점을 강조했다.

또 조 장관은 서해 문제를 포함한 상호 관심사를 존중해야 한다고 강조하고 중국 내 우리 국민의 안전 및 권익 보호를 위한 중국 측의 각별한 협조를 요청했다.

왕 부장은 최근 중국 국민 구조과정에서 순직한 고(故) 이재석 경사의 숭고한 희생에 대해 중국 정부를 대표해 심심한 애도를 표명했다.