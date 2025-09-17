‘갑질 논란’ 강선우 ‘실버버튼’ 홍보…보좌진 ‘분노버튼’

강선우 의원, 낙마 후 2개월 만에 유튜브 홍보 재개

피해자 사과와 반성 없이 본격 활동 예고

‘보좌진 갑질’ 의혹으로 여성가족부 장관에서 낙마한 강선우 더불어민주당 의원이 유튜브 구독자 10만명을 돌파했다는 영상을 뒤늦게 공개하며 인사청문회 장면과 함께 ‘타이밍이 좋지 않았다’는 취지의 글을 적어 논란이 예상된다. 피해 보좌진에 대한 아무런 사과 메시지 없이 인사청문회 논란을 희화화했다는 지적이 제기된다. 보좌진들 사이에서는 ‘2차 가해’라는 반응까지 나온다.



강 의원은 17일 오후 6시쯤 ‘이걸 지금 올린다고?’라는 제목의 유튜브 영상을 자신의 채널에 올렸다. 해당 내용은 강 의원의 유튜브 구독자가 10만명을 달성해 유튜브 본사로부터 받는 ‘실버버튼’을 소개하는 영상이다.



해당 영상의 37초 구간엔 구독자 10만 돌파를 축하하는 장면 다음으로 강 의원의 여가부 장관 청문회 장면이 나온다. 구독자 10만은 진즉 돌파했지만 실버버튼을 받은 사실을 뒤늦게 공개한 이유가 본인의 청문회 때문이었다는 취지다. “타이밍이 좋지 않았슈”라는 자막도 달렸다. 갑질 논란이나 인사청문회 낙마와 관련한 별다른 언급은 없었다.



영상이 올라온 후 해당 영상을 접한 국회 보좌진들 중심으로 “본인이 왜 여가부장관에 낙마한 것인지 전혀 이해하지 못하고 있다”며 강한 비판이 일고 있다. 한 보좌진 A씨는 “피해자에게 해당 장면이 어떤 의미로 다가올지 전혀 고려하지 않았다”며 “여전히 본인이 무엇을 잘못한 건지 전혀 이해하지 못했다는 방증”이라고 비판했다.



또 다른 보좌진 B씨는 “피해자들이 앞으로 일자리를 구하기 어려울까 최대한 말을 아끼고 있다”며 “그런데 정작 의원 본인은 아무 의식 없이 저런 영상을 올린다는 게 믿을 수가 없다”고 성토했다.



강 의원은 7월 14일 여가부 장관 청문회에서 본인의 갑질 의혹 등과 관련해 “저로 인해 논란이 있었던 점에 대해 송구스럽게 생각한다”며 “그 논란 속에서 상처받았을 보좌진들에게 심심한 사과를 드린다”고 사과한 바 있다. 이후 외교통일위원회로 소관 상임위원회를 옮겨 의정활동을 이어가고 있다.



한웅희 기자 han@kmib.co.kr



