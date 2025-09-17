연천군, 생활과 밀접한 공공데이터 개방 확대
경기 연천군은 주민 생활과 밀접한 다양한 공공데이터를 꾸준히 개방해 주민 누구나 쉽게 활용할 수 있도록 지원하고 있다고 17일 밝혔다.
공공데이터는 지자체와 공공기관 등이 보유한 정보를 공개해 누구나 자유롭게 쓸 수 있도록 한 자료를 말한다. 연천군은 인구 현황, 마을회관·경로당·문화재 위치, 관광지·문화시설 정보 등 생활 밀착형 데이터를 주로 개방하고 있으며, 이 데이터들은 군민 생활뿐 아니라 창업, 연구, 서비스 개발에도 다양하게 활용되고 있다.
군 관계자는 “공공데이터는 단순한 행정 자료가 아닌 군민 삶의 질 향상과 지역 발전을 이끄는 중요한 자원”이라며 “앞으로도 생활 밀착형 데이터를 지속 발굴·개방해 군민이 신뢰할 수 있는 데이터 환경을 조성할 것”이라고 말했다.
현재 연천군 공공데이터는 공공데이터포털에서 ‘연천군’을 검색하거나 연천군청 공식 누리집 내 공공데이터 목록에서 확인할 수 있다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
