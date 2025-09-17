조현 “시진핑 방한 희망”…中왕이 “상호 이해·우호 증진”
조현 외교부 장관이 왕이 중국 외교부장을 만나 시진핑 중국 국가주석의 한국 방문과 한·중 관계 발전을 희망한다고 밝혔다. 이재명 대통령 취임 후 양국 외교 수장이 만난 것은 이번이 처음이다.
조 장관은 17일 중국 베이징 댜오위타이 국빈관에서 왕 부장과 만나 “이재명 정부가 탄생해서 이제 막 100일을 넘겼다”며 “이 대통령은 지난번 시 주석과 통화에서 양국 관계의 중요성을 확인하고 양국 관계를 심화·발전시켜 나가자고 말했다”고 밝혔다.
이어 “동북아 지역에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 (올해) 한국에 이어 내년에 또 중국에서 개최된다는 것은 매우 뜻깊은 일”이라며 “APEC뿐만 아니라 한·중관계가 발전할 수 있는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.
조 장관은 “우리는 시 주석이 경주 APEC 정상회의에 오고 한국 방문도 함께함으로써 한국 신정부와 중국 정부 간에 양국 관계 발전을 이뤄나가기를 바란다”고 말했다.
왕 부장은 “이 대통령이 취임한 후 시 주석과 통화에서 한·중 전략적 협력동반자 관계를 더 높은 수준으로 발전시키는 데 중요한 공감대를 이뤘다”면서 박병석 전 국회의장이 대통령 특사로 중국을 방문하고 우원식 국회의장이 중국 전승절 행사에 참석한 것이 양국의 상호 이해에 긍정적 역할을 했다고 평가했다. 이어 “양국은 수교 초심을 지키고 선린 우호의 방향을 굳게 하며 상호 이익의 목표를 견지해 명실상부한 전략적 협력 동반자가 돼야 한다”고 밝혔다.
또 “중국과 한국은 가까운 이웃으로, 우리는 자주 다니고 많이 교류할 필요가 있다”며 “이는 양국이 이해를 깊게 하고 오판을 피하며 상호신뢰를 증진하고 협력을 심화하는 데 도움이 된다”고 강조했다.
왕 부장은 최근 갯벌에 고립된 중국인 노인을 구조하다 순직한 한국 해경 고 이재석 경사 사건과 지난 6월 중국 장가계에서 목숨이 위태로운 상황에도 한국인 승객의 안전을 지킨 중국 버스기사 사건을 두고 “중국과 한국 간에는 이런 감동적인 이야기가 많이 있다. 양국 인민 간의 우호적 이야기를 발굴함으로써 양국 국민의 상호 인식과 우호 감정을 높일 가치가 있다”고 말했다.
그는 올해가 제2차 세계대전 승전 및 유엔 창설 80주년임을 언급한 뒤 “우리는 한국을 포함한 국제 사회와 함께 역사를 새기고 선열을 기리며 유엔을 핵심으로 하는 국제 체제를 수호하고 국제 질서가 더 공정하고 합리적인 방향으로 발전시키기를 원한다”고 덧붙였다.
