[속보] ‘양평고속도로 특혜 의혹’ 국토부 서기관 구속

김건희 여사 관련 여러 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 주요 수사 대상인 양평고속도로 노선 변경 의혹과 관련해 당시 국토교통부 실무자였던 김모 서기관의 신병을 확보했다.

서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 17일 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의를 받는 김 서기관이 도망 염려가 있다는 이유로 구속영장을 발부했다.김 서기관은 용역업체에 양평고속도로 노선 변경을 제안한 인물로 전해졌다. 현재 원주지방국토관리청에서 일하고 있다. 그는 건설공사 업체 선정 과정에서 사업가로부터 금품을 수수한 혐의를 받는 것으로 알려졌다.특검팀은 기존 양평고속도로 노선 변경 의혹과 관련해 최근 김 서기관 주거지를 압수수색하는 과정에서 수백만원 상당의 돈다발을 발견한 것으로 전해졌다. 지난 7월 14일 김 서기관 주거지에서 여러 자료를 확보한 특검팀이 추가 혐의점을 포착하고 2차 압수수색에 나서 물증을 확보한 것이다.특검팀은 별건 수사를 진행해 김 서기관이 3000여만원을 수수한 정황을 파악했고 지난 15일 특가법상 뇌물 수수 혐의로 구속영장을 청구했다.