[단독] 특검 “김상민, 여사님 취향 그림 구매”… 김 “김진우 요청 반영한 것”

김상민 전 부장검사. 윤웅 기자

김상민 전 검사의 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에서 김건희 특검과 김 전 검사 측은 ‘이우환 화백의 그림’의 구매 경위와 진품 여부를 두고 치열하게 맞붙었다. 양측은 김 전 검사의 ‘취향 높으신 분’ ‘여사님 취향’ 발언을 두고 엇갈린 주장을 한 것으로 전해졌다.