‘박석민 아들’ 박준현, 2025 신인드래프트 최대어로

1라운드 2, 3순위엔 깜짝 야수 유신고 신재인, 오재원

박석민 두산 베어스 코치(왼쪽)의 아들 박준현(북일고‧가운데)이 17일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열린 2026 한국야구위원회(KBO) 신인 드래프트에서 키움 히어로즈에 1순위로 호명된 뒤 박 코치, 허필승 키움 단장과 기념사진을 찍고 있다. 연합뉴스

17일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열린 2026 한국야구위원회(KBO) 신인 드래프트에서 프로에 지명받은 선수들이 단체사진을 찍고 있다. 연합뉴스

당초 2순위 후보로 꼽혔던 양우진(경기항공고)은

8순위까지 밀려났다.

양우진을 지명한 차명석 LG 트윈스 단장은 “우리 순번까지 올 줄 몰랐다”며 기쁨을 감추지 못했다.

전체 1라운더 중 야수가 4명으로 지난해보다 2명 늘었다.