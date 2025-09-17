시사 전체기사

명인 작품 대전에서 만난다…‘명장·장인 작품전시회’ 개막

입력:2025-09-17 18:02
공유하기
글자 크기 조정
최성아(가운데) 대전시 정무경제과학부시장이 17일 개최된 '제16회 명장·장인 작품전시회' 개회식에서 장인들과 기념촬영을 하고 있다. 대전시 제공

명장·장인들이 만든 작품을 한 눈에 볼 수 있는 전시가 대전에서 열린다.

대전시는 17일 대전예술가의집에서 ‘제16회 명장·장인 작품전시회’ 개회식을 개최했다.

20일까지 4일간 진행되는 이 행사는 2010년부터 매년 개최돼 올해로 16회를 맞았다.

전시는 대전예술가의집 1~4호 전시실에서 진행되며 김용이 자동차 정비 명장 등 30여명이 제작한 작품 300여점을 선보인다.

최성아 대전시 정무경제과학부시장은 “대전의 전통과 장인정신이 깃든 작품들을 한자리에서 볼 수 있는 뜻깊은 전시회”라며 “명장·장인분들의 땀과 열정이 지역의 문화적 자산이자 미래 세대의 소중한 자양분이 될 수 있도록 대전시가 적극 지원하겠다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
선예부터 최시원까지 ‘극우’ 찰리 커크 추모…온라인 ‘시끌’
美 구금 한국인 근로자 “공황 발작에 지금도 외출 거의 못 해”
‘1박 1300만원’ 한강불꽃축제에 ‘한강뷰’ 호텔 숙박비 폭등
故 이건희 회장 자택, ‘228억’에 사들인 여성 기업인은 누구
[단독] ‘경쟁 체제’로 타격 입은 한국거래소… 수수료 수익 19% 급감
“19일쯤 통행 가능” 용인 영동고속도로 마성터널서 버스 화재…36명 부상
트럼프 “반도체·의약품은 마진 좋아…관세 더 낼 수 있다”
[단독] “정외과 진보 교수 공격할 건데”… 연세대서 교수 테러 예고 소동
국민일보 신문구독