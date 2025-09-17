스위스 호수들을 수영으로 정복하려는 이 남자, 이유는?

닐 길슨이 호수 위를 수영하는 모습. SNS캡처

닐의 아들 잭의 5살 때 모습. SNS캡처

틱장애나 강박 등의 증세가 나타난 것이다. 의사는 잭에게

증후군(PANDAS)이라는 진단을 내렸다.

판다스 증후군은 소아 연쇄상구균에 의한 자가 면역적 신경정신병이다. 닐은 “수많은 의사를 만나봤으나 소용이 없어 무력감을 느끼곤 했다”고 회상했다.

잭은 현재 아홉 살이다. 다행히 항생제 치료를 시작한 후 잭의 증세는 극적으로 호전됐다. 현재 잭은 일상생활엔 큰 무리가 없을 정도로 건강을 회복했지만 재발 가능성은 여전히 남아있다.

닐이 세운 레만호 수영 횡단 기네스 세계기록 확인 증서를 들어 보이고 있다. 그는 이 호수를 22시간9분38초만에 건넜다. SNS캡처

루가노(29㎞)·콘스탄스(63㎞)를 정복했다. 앞으로 남은 8개의 호수를 향한 도전을 이어가고 있다. 챌린지를 통한 모금 활동도 계속돼 현재까지 약 2343파운드(약 441만원)를의 기부금이 모였다.