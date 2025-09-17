고양시 “백석 시청사 이전 주민소송 일부 인용 유감…항소 방침”

법원, 4개 청구 항목 중 3개 각하, 1개 인용

소송비용 원고 75%, 시 25% 분담 판결

“법리 검토 거쳐 항소…정당성·적법성 입증”

고양시청 전경. 고양시 제공

백석 업무용 빌딩 전경. 고양시 제공

항소심을 통해 행정과 재정 집행의 적법성과 정당성을 다시 한 번 명확히 입증하며 시민에게 공정하고 투명한 행정을 보장하겠다는 방침이다.