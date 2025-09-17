시사 전체기사 비오는 서울 입력:2025-09-17 16:09 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 폭우가 내린 17일 서울 남산을 찾은 관광객들이 구름이 낀 서울 도심을 보고 있다.안개에 가린 YTN서울타워.최현규 기자 frosted@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 이 대통령 “빨리 2집무실 지어서 세종으로 옮겨야겠다” 2 이준석 “강유정 대변인 해임해야…진실 지우려 조작” 3 미국 대사대리 “한·미 정상, 경주 APEC에서 만날 것” 4 “괴롭힘 때문?”…GP 하사 총기 사망사고 가혹행위 정황 발견 5 [단독] 친일파 39명 서훈 유지… 후손도 혜택 해당분야별 기사 더보기 1 故 이건희 회장 자택, ‘228억’에 사들인 기업인은 누구 2 “소비쿠폰 다 썼다면 5만원 더” 31만명 ‘특별쿠폰’ 당첨자 발표 3 ‘1박 1300만원’ 한강불꽃축제에 ‘한강뷰’ 호텔 숙박비 폭등 4 “고향 어떻게 가라고” 코레일, 추석 예매 ‘먹통’…“3시간 연장” 5 이재용 회장 장남 지호씨, 해군 통역장교 입대 해당분야별 기사 더보기 1 “성산일출봉에서 무너지는 소리가 들려요” 2 ‘관악구 피자가게 칼부림’ 피의자 신상공개…41세 김동원 3 ‘1인당 50만원’ 추석 맞아 민생지원금 주는 지자체 ‘어디’ 4 권성동 구속 결정타는 ‘통일교 2인자’ 진술+관봉권 사진 5 장애 직원들이 늦은 퇴근을 이토록 기다린 이유 [아살세] 해당분야별 기사 더보기 1 ‘내일을 향해 쏴라’ 로버트 레드퍼드 별세…향년 89세 2 美 구금 한국인 근로자 “공황 발작에 지금도 외출 거의 못 해” 3 트럼프 “반도체·의약품은 마진 좋아…관세 더 낼 수 있다” 4 금값 또 올랐다…“올해 상승세, 오일쇼크 이후 최대폭” 5 ‘일본군 생체실험 고발’ 中영화 ‘731’ 18일 개봉…주중 일본인 ‘초비상’ 해당분야별 기사 더보기 1 명예의전당 오른 故유상철… “병마와 싸우는 순간에도 가르침” 2 마침내 살아난 ‘78억’ 엄상백, 한화 가을야구 필승조 되나 3 故유상철 아들 “아버지 대신해 영광”…전설로 남은 K리그 별들 4 멋진 승부 끝에…우상혁, 세계선수권 생애 두 번째 은메달 5 케데헌 ‘골든’, 美 빌보드 양대 차트 석권 해당분야별 기사 더보기 1 옥주현 이어 성시경도 터졌다… 1인 기획사 14년간 불법운영 2 ‘하… 러닝 크루들 제발 좀’ 여의도공원에 경고문 3 “영화관에 웬 강아지가?” SNS 달군 펫티켓 논란 [개st상식] 4 한국서 암 치료하려면 ‘이곳’…세계 최고 암 병원 10곳은 어디 5 인간의 욕심이 만든 생명체…50㎏ 도사견의 운명은 [개st하우스] 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 선예부터 최시원까지 ‘극우’ 찰리 커크 추모…온라인 ‘시끌’ 美 구금 한국인 근로자 “공황 발작에 지금도 외출 거의 못 해” ‘1박 1300만원’ 한강불꽃축제에 ‘한강뷰’ 호텔 숙박비 폭등 故 이건희 회장 자택, ‘228억’에 사들인 여성 기업인은 누구 [단독] ‘경쟁 체제’로 타격 입은 한국거래소… 수수료 수익 19% 급감 “19일쯤 통행 가능” 용인 영동고속도로 마성터널서 버스 화재…36명 부상 트럼프 “반도체·의약품은 마진 좋아…관세 더 낼 수 있다” [단독] “정외과 진보 교수 공격할 건데”… 연세대서 교수 테러 예고 소동 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요