김석필 천안시장 권한대행, 국회에 현안사업 국비 지원 건의
충남 천안시는 17일 김석필 시장 권한대행이 국회를 방문해 주요 현안 사업에 대한 국비 지원을 요청했다고 밝혔다.
김석필 권한대행 등은 이날 국회에서 이재관·이정문 국회의원을 만나 주요 현안 사업의 추진 계획과 당위성을 설명하고 국비 5548억원을 요청했다.
지원을 요청한 주요 사업은 국도1호 대체우회도로(성거-목천) 건설, 세종-안성 고속도로 건설, 평택-오송 2복선화 및 천안아산 정차역 설치, 성환-입장 도로(국지도70호) 건설 등 총 6개 사업이다.
시는 내년에 주요 사업 6개를 비롯한 총 72개 사업에 대한 예산 1조3000억원 확보를 목표로 하고 있다.
김석필 권한대행은 “천안시는 올해 인구 70만명을 돌파하는 등 꾸준한 성장을 이뤄냈다”며 “성장 기반을 다지기 위해 이번에 건의한 6개 사업 모두 차질없이 추진하겠다”고 말했다.
