고양시 ‘범고양시민 한마음 체육대회’ 성공 위한 간담회
이동환 시장 “체육대회, 진정한 시민 화합의 장 기대”
고양시 단체들, 체육대회 앞두고 상생 협력 다짐
경기 고양시가 ‘범고양시민 한마음 체육대회’의 성공적인 개최를 위해 지역 단체들과 뜻을 모았다.
고양시는 지난 16일 시청 열린시장실에서 고양시5단체시민연합회와 간담회를 열고 오는 11월 1일 고양종합운동장에서 개최될 체육대회의 준비 상황과 협력 방안을 논의했다.
이날 자리에는 이동환 고양시장과 장도영 5단체시민연합회장, 고진경 강원자치도민회장, 이흥식 초교 총동문연합회장, 장제환 호남향우회장 등이 참석해 대회의 원활한 추진과 지역사회 상생 발전을 다짐했다.
이동환 시장은 “범고양시민 한마음 체육대회가 시민 모두가 땀 흘리고 서로를 응원하는 가운데 진정한 화합의 장으로 자리 잡길 기대한다”며 “이번 대회를 통해 시민은 더욱 가까워지고, 고양시는 활기찬 도시로 발전할 것”이라고 말했다.
장도영 연합회장은 “시민 화합을 위해 시가 적극적으로 지원해 주신 데 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 시와 협력해 행복하고 활기찬 고양시를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 화답했다.
범고양시민 한마음 체육대회는 고양지역 주요 단체와 시민이 함께 어울리는 대표 체육행사로, 오는 11월 1일 고양종합운동장에서 열릴 예정이다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
