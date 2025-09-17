대만 유튜버 “홍대에서 맞았다”… 가해자 국적 놓고 진실공방
서울 마포구 홍대 인근에서 발생한 대만 유튜버 폭행 사건을 두고 경찰이 내사에 나섰다. 다만 경찰은 가해자의 국적을 중국으로 파악한 반면, 피해자는 “한국 남성이었다”고 주장해 혼란이 빚어지고 있다.
서울 마포경찰서는 지난 15일 오전 5시20분쯤 홍대 인근에서 20대 중국 국적 남성 A씨가 대만 여성 2명을 폭행한 사건에 대해 내사(입건 전 조사)에 착수했다고 17일 밝혔다.
A씨는 여성들에게 ‘하룻밤을 같이 보내자’고 제안했다가 거정당하자 이들을 폭행한 것으로 알려졌다.
당시 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 지구대로 임의동행한 뒤 귀가조치했다.
피해를 입은 여성 중 1명은 구독자 46만명을 보유한 유튜버 B씨이다. B씨가 폭행으로 인해 온몸에 멍이 든 사진을 SNS에 올리면서 국내 온라인 커뮤니티 등에서도 이 사건이 화제가 됐다.
현재 B씨는 경찰이 파악한 바와 달리 A씨가 한국 남성이었다고 주장하고 있다.
그는 “(당시) 친구랑 중국어로 이야기하거나 욕을 해도 (A씨가) 아무 반응도 없고 알아듣지 못했다”고 이날 뉴시스에 말했다. A씨가 B씨 일행에게 손가락 욕설을 하고 폭행하는 등 격양된 상태에서도 자신을 비난하는 중국어에는 아무런 반응이 없었다는 취지다.
B씨는 이어 “(A씨가) 한국어를 잘하고 외국인 투가 없었다. 경찰에 신분증을 꺼내 보여줬을 때도 외국인 등록증이 아니었다”고 주장했다.
경찰은 A씨의 국적을 둘러싼 논란에 대해 “해당 사건과 다른 사건일 수 있어 사실관계를 다시 파악 중”이라고 밝혔다.
