광주경찰, 초등학교 등하교 시간대 집중 범죄예방 활동

초등생 대상 112 신고 요령 교육

광주경찰청 기동순찰대 소속 경찰관들이 초등학생들에게 유괴 예방 수칙 및 112 신고 요령 등을 알려주고 있다. 광주경찰청 제공

광주경찰청 기동순찰대는 최근 전국적으로 초등학생을 대상으로 한 유괴 시도 등 관련 범죄가 있따르자 안전한 등하굣길 조성을 위해 지난 12일부터 통학로 주변 순찰을 강화하고 있다고 17일 밝혔다.

광주경찰청 기동순찰대 관계자는 “어린이 등하굣길 안전 확보를 위해 기동순찰대 경력을 집중 배치해 가시적인 순찰활동으로 시민들의 불안감을 해소하고 어린이들의 안전을 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.