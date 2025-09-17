충남도, 서울 광화문광장서 ‘충남 방문의 해’ 홍보 행사
충남도는 17일 서울 광화문광장에서 ‘2025∼2026 충남 방문의 해’를 홍보하기 위한 ‘와우! 씨엔 페스타(WOW! CN 페스타)’를 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에선 도내 15개 시·군별 홍보관과 국제행사 홍보 구역, 보부상 체험관, 전시 구역 등을 운영해 지역 공예·농촌 문화 등을 알리는 시간을 가졌다.
지역 대표 관광 명소와 축제, 특산물 등을 소개하고 충남투어패스와 서부 내륙 여행상품, 전담 여행사 관광상품도 함께 홍보했다.
국제행사 홍보구역에서는 2026 태안국제원예치유박람회, 2027 논산세계딸기산업엑스포, 2027 충청 유니버시아드대회, 2027 섬비엔날레 등을 집중적으로 홍보했다.
도는 또 개막식 전 환영식에서 한국여행업협회(KATA)와 국내외 관광객 유치를 위한 공동 마케팅 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
협약을 통해 양 기관은 관광객 유치, 관광상품 공동 기획, 글로벌 홍보마케팅 등 다양한 분야에서 실질적인 공동 사업을 추진할 계획이다.
김태흠 충남지사는 “충남은 아름다운 자연경관과 풍부한 먹을거리, 찬란한 백제문화의 숨결이 살아 숨 쉬는 곳”이라며 “최근 서해선복선전철, 서부내륙고속도로 등 교통 기반이 개선되며 옆 동네처럼 더 가까워지고 있다”라고 말했다.
