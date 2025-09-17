충남도, 서울 광화문광장서 ‘충남 방문의 해’ 홍보 행사

충남도청사. 충남도 제공

도는 또 개막식 전 환영식에서 한국여행업협회(KATA)와 국내외 관광객 유치를 위한 공동 마케팅 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

김태흠 충남지사는 “충남은 아름다운 자연경관과 풍부한 먹을거리, 찬란한 백제문화의 숨결이 살아 숨 쉬는 곳”이라며 “최근 서해선복선전철, 서부내륙고속도로 등 교통 기반이 개선되며 옆 동네처럼 더 가까워지고 있다”라고 말했다.