이준석 “강유정 대변인 해임해야…진실 지우려 조작”

강유정 대통령실 대변인. 연합뉴스

대통령의 입이라는 위치를 망각했거나 대통령 권력을 등에 업고 호가호위할 수 있다고 자만했음을 보여준 것”이라고 지적했다.

“역대 정권에서 기록을 지우거나 통계를 왜곡하려던 시도는 결국 국민의 심판 속에 정권 자체를 지우고 말았다”고 했다.

기자들의 반발이 있자 대변인실은 50여분 뒤 “아주 원칙적으로 공감하고 있다”라는 부분을 다시 포함해 속기록을 공지했다.