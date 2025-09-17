‘제2이태원 참사’ 막는다…KAIST, 군중 밀집 예측기술 개발

'군중 밀집 예측 기술'을 개발한 KAIST 연구팀. KAIST 제공

군중이 특정 장소에 모일 땐 같은 인원이라도 어디서 유입되고 어느 방향으로 빠져나가는지에 따라 위험 수준이 달라진다.

‘현재 몇 명이 모여 있나’ ‘어느 경로로 사람들이 몰려가고 있나’에만 집중했던 기존 방식과 달리

특정 지역에 몇 명이 있는지(정점 정보), 지역 간 인구의 흐름이 어떤지(간선 정보)를 동시에 분석해야만 진짜 위험 신호를 잡아낼 수 있다는 점에 주목했다.

AI가 인구 수와 인구 흐름을 동시에 분석하면서도 어느 지역끼리 연결돼 있는지(

), 언제·어떻게 이동이 발생하는지(

)를 함께 학습하는 기술

특히 2차원 공간인 지리 정보에 시간 정보를 더한 ‘

시간에 따라 어떤 패턴으로 인구 밀집이 진행되는지를 읽어낼 수 있다.

단일 정보만으로는 놓칠 수 있는 인구의 복잡한 이동 변화를 분석할 수 있어

이재길 교수는 “이 기술이 대형 행사 인파 관리 및 도심 교통 혼잡 완화, 감염병 확산 억제 등 일상 속 안전을 지키는 데 기여하길 바란다”고 말했다.