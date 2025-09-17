제조AI, 우주항공, 방산…경남 주요현안 국정과제에 반영

박명균 경남도 행정부지사가 17일 정부 국정과제 및 지역공약과 연계한 경남도 대응전략을 발표하고 있다. 경남도 제공

정부는 우주항공산업 육성을 위한 국정과제로 ‘우리 기술로 K-space 도전’을, 지역 공약으로 ‘경남을 동북아 우주 항공산업 허브 도약’을 제시했다.

특히 정부는 북극항로 시대를 주도하는 K-해양강국 건설을 위해 거점항만 조성, 지방 항공관문 확대를 추진할 계획이다.

지난 7월 경남도가 공모에 선정된 복합해양레저관광도시 사업도 국정과제에 반영됐다. 광역관광개발, 글로벌 관광특구제도 신설 등을 통해 특화자원 연계 지역관광을 육성하겠다는 내용을 담았다.