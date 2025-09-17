광주청년일자리스테이션, 누적 이용자 2만명 돌파

지난해 4월 개소 후 16개월 만

진로 설계·취업 워밍업 등 지원

청년 사회 적응 돕는 거점 역할

광주청년일자리스테이션 '면접브랜딩데이'에 참여한 청년들의 모습. 광주광역시 제공

광주광역시는 청년구직 지원 통합플랫폼인 ‘광주청년일자리스테이션’의 누적 참여자가 개소 1년4개월 만에 2만명을 돌파했다고 17일 밝혔다.



광주시는 청년의 구직 단념을 예방하기 위해 고용노동부와 협력해 지난해부터 ‘청년성장프로젝트’를 추진하고 있으며, 통합 지원을 위해 광주청년일자리스테이션 ‘동명센터’와 ‘상무센터’ 2곳을 운영하고 있다.



상무센터는 지난해 5월 개소해 올해 8월 말 기준 5950명이, 동명센터는 같은해 4월 개소해 올해 8월 말 기준 1만5225명이 각각 참여했다. 특히 두 센터는 총 1700여회에 걸친 프로그램이 진행될 정도로 활발히 운영되고 있다.



광주청년일자리스테이션은 청년 친화적 공간으로 맞춤형 종합상담과 진로설계를 위한 자기이해 프로그램, 취업 역량강화 프로그램 원스톱으로 제공하는 구직 지원 거점 센터다.



특히 초기상담과 멘토링, 취업워밍업, 경력(재)설계, 창업·창직, 일상회복 지원 등 청년 수요 맞춤형 프로그램을 무료로 제공하고, 이수 이후에는 지자체 및 고용노동부 정책과 연계해 최종 취업까지 이어질 수 있도록 돕고 있다.



지역 청년들의 호응이 가장 큰 프로그램은 ‘경제·일상·연결 플러스 프로그램’으로, 올 한 해 동안(8월 말 기준) 3188명이 참여했다.



이 프로그램은 단순한 취업준비를 넘어 청년들의 경제관념, 정서안정, 지역사회 연결 등 종합적인 사회적응을 돕는 내용으로 구성돼 있다. 주택 임대차 이해, 기초 금융교육 등 경제이론 습득에 도움을 줄 뿐만 아니라 정서안정과 신체활력을 도모할 수 있는 요가·명상, 바른자세 운동, 배드민턴, 클라이밍 프로그램과, 지역 청년들의 네트워크를 강화하는 문화예술 체험, 지역 탐방 프로그램 등을 제공한다.



광주청년일자리스테이션 '홈커밍데이' 행사에 참여한 청년들 모습. 광주광역시 제공

취업준비생인 박모(29)씨는 “취업 준비라는 게 혼자서 하기엔 어렵고 모르는 게 많지만, 광주청년일자리스테이션에서 면접 피드백, 시뮬레이션, 이력서 사진 촬영까지 한 번에 경험해 볼 수 있었다”며 “이런 프로그램을 통해 자소서, 면접 등은 미리 준비해야 기회가 올 때 활용할 수 있다는 것을 알게 됐다”고 말했다.



단순한 프로그램 참여에 그치지 않고 실질적인 정책 연계와 취업 성과도 나타나고 있다. 올 한 해 총 1875명이 다양한 청년정책과 연계해 활동했으며, 237명은 실제 취업에 성공했다.



광주청년일자리스테이션 프로그램은 연중 무료로 상시 운영된다. 참여를 원하는 청년은 광주청년통합플랫폼 또는 광주청년일자리스테이션 누리집에서 온라인 신청을 할 수 있으며, 자세한 문의는 각 센터로 문의하면 된다.



권윤숙 광주시 청년정책과장은 “청년일자리스테이션이 단순한 취업지원을 넘어 청년들의 종합적인 사회적응을 돕는 거점 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 청년들이 마음을 회복하고, 구직 역량을 키워 취업의 꿈을 이룰 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



