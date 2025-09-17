추석 열차 예매 접속 폭주에…코레일 “오후 4시까지 예매 연장”

코레일 앱 '코레일톡'에서 발생한 추석 열차 승차권 예매 오류화면. 코레일톡 캡처

한국철도공사(코레일)가 승차권 예매 시간을 오후 4시까지 연장하기로 했다.

18일 예정된 호남·전라·강릉선 승차권 등의 예매시간은 오전 7시~오후 1시로 변동 없이 진행된다.

단계적으로 시스템을 정상화하는 중이라는 입장이다.

추석 연휴 기간이 아닌 일반 승차권 예매는 정상적으로 진행되고 있다.

코레일 관계자는 “접속 지연으로 불편을 겪은 국민 여러분께 다시 한 번 깊이 사과드린다”며 “앞으로 동일한 문제가 발생하지 않도록 시스템을 철저히 점검·보완해 안정적인 예매 서비스를 제공하겠다”고 말했다.