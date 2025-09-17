추석 열차 예매 접속 폭주에…코레일 “오후 4시까지 예매 연장”
17일 오전 7시부터 진행된 추석 명절 열차 승차권 예매가 접속 폭주로 지연됨에 따라 한국철도공사(코레일)가 승차권 예매 시간을 오후 4시까지 연장하기로 했다.
코레일은 기존 오전 7시~오후 1시까지 예정됐던 추석 승차권 예매시간을 3시간 더 늦춰 오후 4시까지 연장했다고 밝혔다.
18일 예정된 호남·전라·강릉선 승차권 등의 예매시간은 오전 7시~오후 1시로 변동 없이 진행된다.
앞서 코레일은 일반회원을 대상으로 이날 오전 7시부터 열차 승차권 온라인 예매를 진행했지만 모바일 앱 ‘코레일톡’과 홈페이지의 접속 폭주로 예매가 지연됐다.
추석열차 승차권 예매를 위해 앱·홈페이지에 접속할 경우 ‘명절 예매 화면으로 이동 중입니다’라는 메시지만 뜨고 다음 화면으로 넘어가지 않거나, 일부는 대기 중 ‘통신오류가 발생했다. 잠시 후 다시 이용을 바란다’는 글이 쓰인 화면으로 전환됐다.
코레일은 평소 명절 대비 이번 추석 연휴기간이 길어 많은 예매객들이 한꺼번에 몰리면서 시스템 장애가 발생한 것으로 추정하고 있다.
현재 정확한 원인을 조사하는 한편 단계적으로 시스템을 정상화하는 중이라는 입장이다. 추석 연휴 기간이 아닌 일반 승차권 예매는 정상적으로 진행되고 있다.
코레일 관계자는 “접속 지연으로 불편을 겪은 국민 여러분께 다시 한 번 깊이 사과드린다”며 “앞으로 동일한 문제가 발생하지 않도록 시스템을 철저히 점검·보완해 안정적인 예매 서비스를 제공하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사