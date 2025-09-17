인하대병원 인천권역심뇌혈관질환센터, 9월 예방관리주간 캠페인

인하대병원 인천권역심뇌혈관질환센터 관계자들이 인천지하철 2호선 시민공원역사에서 캠페인을 진행하며 시민들이 혈압·혈당·콜레스테롤 수치를 측정하고 있다. 인하대병원 제공

지난 12일 옹진군민의 날 기념 종합행사에서 건강부스를 운영해 도서지역 주민들에게 심근경색과 뇌졸중의 조기증상을 알리고 지역 의료기관 정보를 제공했다.

이번 캠페인은 인천시 심뇌혈관질환예방관리사업지원단, 인천지역심뇌혈관질환센터(세종병원), 숭의보건지소 그리고 인천교통공사가 함께했다. 지난

1월 지역심뇌혈관질환센터 지정 이후 권역센터가 주축이 돼 지역 거점기관과 공동으로 진행한 행사라는 점에서 의미가 있다.

현동근 인천권역심뇌혈관질환센터장(인하대병원 신경외과 교수)은 “이번 캠페인이 취약 지역 주민들의 인식 향상에 기여했기를 바란다”며 “지역 간 의료 불균형 해소와 완결형 관리 안전망 구축을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.