스마일게이트 스토브, ‘굶주린 새끼양’ 한글화 출시
‘2P Games’ 타이틀 대규모 할인전 진행도
스마일게이트 스토브가 글로벌 인디 게임 퍼블리셔 2P 게임즈 타이틀 4종의 한글화 버전을 출시하고, 이를 기념한 할인전을 실시한다고 17일 밝혔다.
이번 프로모션은 내달 12일까지 약 한 달간 진행되며, 이용자들은 스토브 한글화 신작 4종을 비롯해 다수의 2P 게임즈 타이틀을 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.
스토브는 ‘스토브 한글화’로 정식 출시되는 2P 게임즈 작품 4종을 선보였다. 이 중 대표작 ‘굶주린 새끼양’은 풍성한 스토리와 진한 여운의 결말, 동양풍의 분위기가 특징인 비주얼 노벨 게임이다.
이 작품은 스팀에서 ‘압도적으로 긍정적’ 평가를 받으며 글로벌 이용자들 사이에서 작품성과 재미를 인정받았고, 이번 스토브의 정식 한글화 버전을 통해 국내 이용자들도 몰입감 있게 즐길 수 있게 됐다. 해당 타이틀은 할인전 기간 동안 25% 할인된 가격에 판매된다.
이와 함께 스마일게이트는 2P 게임즈의 또다른 인기작 덱빌딩 타워 디펜스 ‘원소와 빌드’, 건설 시뮬레이션 ‘리턴 프롬 코어’, 샌드박스 RPG ‘보더 타운’도 한글화 버전으로 출시, 각기 다른 재미와 장르적 매력을 제공한다.
스마일게이트는 2P 게임즈의 기존 입점작들에 대한 할인도 제공한다. ‘테일 오브 닌자: 미요시 가문의 몰락’은 75% 할인, ‘더스트 투 디 엔드’, ‘니게이트 테일’ 등은 최대 70%까지 할인된 가격으로 판매한다. 생활형 RPG ‘이모탈 라이프 - 신령의 밭’, 추리 시뮬레이션 ‘회소의존’ 등 인기작 역시 50% 이상 할인된다.
