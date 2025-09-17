이상 기후가 PGA투어도 덥쳤다…개막전 더 센트리 가뭄 때문에 개최지 변경
26년간 개최된 하와이 플랜테이션 코스 가뭄으로 황폐화
내년 미국프로골프(PGA) 투어 개막전 더 센트리의 개최 코스가 27년 만에 바뀐다.
극심한 가뭄 때문이다.
PGA 투어는 더 센트리가 내년에는 미국 하와이주 마우이섬의 카팔루아 리조트 플랜테이션 코스(파73)에서 열리지 못한다고 17일(한국시간) 밝혔다. 해마다 새해 첫째 주에 열리는 더 센트리는 내년에는 1월 9일 개막할 예정이다.
카팔루아 리조트는 1999년부터 올해까지 26년간 한 해도 거르지 않고 더 센트리를 개최했다. 그럼에도 내년에 대회를 개최하지 못한 것은 마우이섬이 겪고 있는 극심한 가뭄 때문이다.
지난 2023년부터 강우량이 크게 줄어든 마우이섬은 지난 9월부터 ‘물 부족 상태 2단계’에 들어가 제한 급수를 시작했다. 코스 관리를 위한 물 공급을 받지 못한 플랜테이션 코스는 2개월째 문을 닫은 상태다. 그러면서 페어웨이는 아예 갈색으로 변해 있다.
PGA투어는 “가뭄이 계속되고 잔디 관리가 어려워 도저히 대회를 이곳에서 치르지 못하겠다는 결론에 이르러 다른 개최 장소를 물색 중이다”고 했다.
1953년에 시작된 더 센트리는 미국 본토의 네바다주 라스베이거스, 캘리포니아주 칼즈배드 등에서 개최되다가 1999년부터는 플랜테이션 코스에서 줄곧 열렸다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
