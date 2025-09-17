이상 기후가 PGA투어도 덥쳤다…개막전 더 센트리 가뭄 때문에 개최지 변경

26년간 개최된 하와이 플랜테이션 코스 가뭄으로 황폐화

PGA투어는 “가뭄이 계속되고 잔디 관리가 어려워 도저히 대회를 이곳에서 치르지 못하겠다는 결론에 이르러 다른 개최 장소를 물색 중이다”고 했다.