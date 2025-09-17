에어부산, 가을 국내선 할인… 2만원 쿠폰 제공
왕복 5만원 이상 구매 시 2만원 즉시 할인
10월 13일~11월 16일 탑승…최대 4매
에어부산이 가을 국내 여행객을 위해 특별 할인 혜택을 마련했다.
에어부산은 다음 달 31일까지 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 국내 여행 활성화 캠페인 ‘여행가는 가을’에 참여해 국내선 항공권 할인 프로모션을 진행한다고 17일 밝혔다.
이번 프로모션을 통해 에어부산은 부산~제주, 울산~제주 노선 이용객에게 왕복 항공권 5만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 2만원 할인 쿠폰을 선착순 제공한다. 쿠폰은 계정당 최대 4매까지 발급 가능하며, 발급 직후 결제 단계에서 바로 적용할 수 있다.
탑승 기간은 다음 달 13일부터 11월 16일까지다.
에어부산 관계자는 “이번 프로모션은 가을 국내 여행을 계획하는 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하고 국내 관광 활성화에도 기여하고자 기획됐다”며 “앞으로도 고객 만족도를 높이고 국내 여행 시장에 활력을 불어넣을 수 있도록 다양한 노력을 이어가겠다”고 말했다.
