인천시, 추석 특별교통대책 시행…안전·편안한 귀성길 지원

인천터미널 전경. 인천시 제공

귀성객 증가에 대비해서는 고속·시외버스와 연안여객(여객선·도선) 운행을 확대한다. 인천지하철은 출·퇴근 수요 감소로 이용객이 줄어들 것으로 예상되지만, 늦은 밤 귀경객 편의를 위해 추석 특별수송기간 중 10월 9일에는 임시열차를 투입해 다음 날 새벽 2시까지 연장 운행한다.

교통안전대책은 강화된다. 시는 9월 24일부터 10월 2일까지 버스·택시·지하철·터미널 등 주요 교통수단과 시설에 대한 안전점검을 하고 운수종사자 대상 교통법규 및 안전수칙 특별교육을 한다. 또한 과로 방지를 위한 근무 체계를 마련해 안전 운행을 유도하고 귀성객이 몰리는 지역에는 현장 안전관리와 질서유지 활동을 집중적으로 전개한다.

특별교통대책 상황실도 운영된다. 시는 교통수단별 운행 상황을 실시간으로 모니터링하고 인천경찰청, 군·구 등 관계기관과 협력해 교통혼잡과 시민 불편을 최소화할 방침이다.

이와 함께 시는 교통안전 홍보를 강화해 졸음운전 예방과 전 좌석 안전띠 착용을 안내하고, 추석 당일에는 교통안전 캠페인을 통해 음주운전 방지 메시지를 집중적으로 알릴 예정이다.

원적산·만월산터널 통행료 면제(10월 4∼7일)와 전통시장 24곳 주변 도로 주·정차 허용(9월 1일∼10월 9일) 등 시민 교통편의를 위한 조치도 함께 이뤄진다.