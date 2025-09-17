안동에서 먹는 ‘간고등어 숯불구이’는 어떤 맛일까?
‘2025 안동 서부시장 간고등어 먹거리 축제’ 18일부터 21일까지 개최
경북 안동시와 서부시장 상인회는 18일부터 21일까지 매일 오후 6시부터 자정까지 서부시장 일원에서 ‘2025 안동 서부시장 간고등어 먹거리 축제’를 개최한다고 17일 밝혔다.
올해로 14년째를 맞이하는 서부시장 간고등어 먹거리 축제는 안동 대표 특산품인 간고등어와 함께 다양한 먹거리와 참여형 행사 및 공연을 즐길 수 있는 대표적 전통시장 문화 축제로 자리 잡았다.
이번 축제는 시민과 상인이 함께하는 △‘우리 동네 흥부자’ 장기자랑 무대 △150석 규모의 골목 포차 △간고등어 경매 이벤트 △시장 영수증 생맥주 교환 이벤트 등 다채로운 프로그램으로 풍성하게 꾸며진다.
간고등어(1만5000원), 국밥(6000원), 부추전·홍합탕(5000원) 등 공통 판매 가격을 책정해 합리적인 가격에 먹거리를 즐길 수 있도록 했으며 점포 화장실 전면 개방과 공용 테이블 운영으로 방문객의 편의도 높였다.
시장 내 10개 업소에서 전통방식인 간고등어 숯불구이를 판매하며 올해부터는 젊은 고객들을 위해 화덕에 구운 간고등어에 소스를 발라 판매하기도 한다.
축제 기간에는 서부시장 내 사거리에 메인 무대가 설치되며 지역 가수 공연과 시민 참여 프로그램이 이어진다. 또 난장 무대에서도 다양한 공연이 펼쳐져 축제 분위기를 한층 고조시킬 예정이다.
안전한 축제 운영을 위해 행사 기간 동안 일부 구간의 차량 통행이 제한되며 자율방범대와 상인회원 등 안전요원이 배치된다.
시와 상인회는 안내 입간판과 현수막 설치, 긴급차량 통행로 확보 등을 통해 교통 불편을 최소화할 계획이다.
신보영 서부시장 상인회장은 “축제 기간 차량 통행 제한과 공연 소음으로 인한 불편에 대해 시민들의 양해를 부탁드린다”며 “앞으로도 상인회가 주도적으로 다양한 시도를 통해 축제를 발전시켜 서부시장을 찾는 방문객들이 다채로운 경험을 할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사