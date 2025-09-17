시사 전체기사

[속보] ‘통일교 현안 청탁’ 한학자 총재 김건희특검 출석

입력:2025-09-17 09:51
수정:2025-09-17 09:57
한학자 통일교 총재가 17일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 김건희 여사의 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀 사무실에 세 번의 소환 불응 만에 자진 출석하고 있다. 연합뉴스

[속보] 한학자 통일교 총재, ‘3회 불출석’에 “아파서 그렇다”

박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr

