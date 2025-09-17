교태·자살 대화 차단…오픈AI, 미성년자 전용 챗GPT 출시
오픈AI가 18세 미만 전용 챗GPT를 이달 말 출시한다. 자극적인 대화는 차단하고, 미성년자가 심리적 위기 상황에 처했을 경우 부모나 당국에 연락하는 기능이 탑재된다.
오픈AI는 16일(현지시간) 홈페이지를 통해 “미성년자 보호 기능이 포함된 18세 미만 사용자 전용 챗GPT를 곧 공개한다”고 밝혔다. 회사는 “청소년에게는 자유보다 안전을 우선한다”며 “미성년자는 보호가 필요하다고 믿는다”고 설명했다.
이 서비스는 이용자의 대화 패턴을 기반으로 연령을 추정하는 시스템을 활용한다. 미성년자로 판단되면 자동으로 전용 챗GPT로 연결된다. 일부 국가는 신분증 확인을 요구할 수 있다. 오픈AI는 “성인 사생활 침해 우려가 있지만 미성년자 보호를 위해 불가피하다”고 했다.
18세 미만 전용 챗GPT는 교태적 대화나 자살·자해 관련 논의를 허용하지 않는다. 미성년자가 자살 충동을 보이면 부모에게 알리거나 긴급 상황으로 간주해 관련 당국에 직접 연락한다.
부모 계정 연동 기능도 포함된다. 이를 통해 부모는 자녀의 사용 시간을 제한하고, 챗GPT 응답 원칙을 설정할 수 있다. 자녀가 심각한 정신적 고통을 호소할 경우 즉시 알림을 받는다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
