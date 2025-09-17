김동연 “‘극저신용대출 2.0’ 시행하겠다” 선언…배경에는 ‘이재명표’ 정책 계승·업그레이드가
김동연 경기도지사가 16일 안양시에서 진행된 ‘민생경제 현장투어’에서 이재명 대통령이 경기도지사 시절 저신용·저소득 경기도민을 대상으로 시행한 ‘극저신용대출’에 대해 “코로나 직후에 어려웠던 우리 도민들에게 단비와 같은 금융 지원이었다”고 긍정적 평가를 내놓으며 “민선8기 경기도에서는 ‘극저신용대출 2.0’을 시행하겠다”고 선언하고 나섰다.
김 지사가 ‘이재명표’ 극저신용대출 정책을 계승해 업그레이드하겠다고 공언하고 나선 것이다.
그는 “극저신용대출 1.0에서는 5년간 상환기간을 뒀으나 극저신용대출 2.0에서는 어려워진 소상공인, 자영업자 또는 취약계층, 청년실업자들에게 10년 또는 100개월 이상 초장기 상환을 실행하겠다”고 구상을 설명하며 “대출을 받으시는 분들에게 여러 가지 상담을 통해서 복지 서비스와 일자리 알선 그리고 다시 재기의 발판을 만들도록 하겠다”고 말했다.
이어 “얼마 전 우리 이재명 국민주권정부에서 만든 민생회복 소비쿠폰으로 인해 소비가 조금씩 살아나고 있다”면서 “이와 같은 소비 진작과 함께 또 하나의 축으로 ‘금융안전망’을 촘촘히 만들어서, 이 두 축(소비 진작+취약계층 금융안전망)으로 민생을 살리는 기반을 경기도가 앞장 서서 만들겠다”고 강조했다.
이재명 대통령은 경기도지사 당시 공공복지 차원에서 신용 등급 하위 10% 이하 수준인 19세 이상 경기도민 11만명에게 5년 만기, 연 1% 이자로 최대 300만원까지 빌려주는 극저신용대출 사업을 시행한 바 있다.
이날 김 지사는 한 매체의 "(극저신용대출) 연체율이 74%에 이르고, 39%는 아예 연락 두절 상태"라는 보도와 관련해선 “명백한 오보”라고 정면으로 반박했다.
그는 "당시 많은 분이 다중 채무를 갖고 계신 어려운 분들이었고, 약 11만명이 (극저신용자 대출제도의) 혜택을 받았는데, 그중에 75%의 대출 금액이 생계비로 쓰셨다고 하는 통계가 있을 정도”라고 설명하면서 “그동안 민선 8기에서는 극저신용대출을 잘 관리하기 위해 전담 조직을 만들었고, 일부 회수 또는 분할 상환, 또는 만기 연장과 같은 조처를 해왔다. 대출받은 어려운 분들에게 상담 서비스도 제공하면서 복지나 일자리와 연계하는 노력도 병행했다”고 했다.
이어 “(대출을 받은) 약 5만명 정도가 복지 서비스나 일자리 서비스와 연계하는 상담을 받고, 어려웠던 생계를 극복함과 동시에 재기의 발판을 만들었다”며 “25%는 완전 회수 상태이며, 상당수가 만기 연장 또는 분할 상환 단계로 접어들었기 때문에 연체율은 75%의 절반 수준인 30% 후반대에 불과하다”고 말했다.
