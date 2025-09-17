“고향 어떻게 가라고” 코레일, 추석 기차 예매 ‘먹통’
추석 연휴 승차권 예매가 시작된 17일 오전 한국철도공사(코레일) 공식 앱과 웹사이트 접속이 몰리면서 지연이 발생하고 있다.
이날 코레일에 따르면 오전 7시부터 전 국민을 상대로 하는 온라인 예매가 시작됐다. 이용객이 한꺼번에 몰리면서 대기가 발생했다. 오전 8시50분 현재도 앱과 웹사이트에는 ‘명절 예매 화면으로 이동 중입니다’라는 메시지가 뜰 뿐 다음 화면으로 넘어가지 않는 상황이다. 오전 7시쯤에는 대기 번호가 뜨기도 했으나 현재는 이마저도 뜨지 않는다.
코레일은 앞서 1~4일로 예정했던 올해 추석 연휴 승차권 예매를 2주 연기해 15일부터 18일까지 진행 중이다. 지난달 19일 발생한 무궁화호 열차 사상사고 관련 선로 안정화 조치 등으로 열차 운행 조정이 필요해 예매 일정을 변경했다는 설명이다.
65세 이상 고령자, 장애인, 국가유공자 등을 대상으로 한 사전예매는 지난 15~16일 진행됐다.
코레일 관계자는 “긴급 조치 후 단계적으로 예매를 진행하고 있으며 자세한 원인은 조사 중”이라며 “역 매표창구와 자동발매기는 정상 발매하고 있다”고 전했다.
한편 코레일의 추석 승차권 예매 먹통 사태는 2017년과 2022년에도 발생한 바 있다. 당시에는 접속 오류와 서버 다운으로 예매가 시작되자마자 시스템이 마비됐다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
