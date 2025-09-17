시사 전체기사

제주서 연인 흉기로 찌른 20대 긴급 체포

입력:2025-09-17 08:56
공유하기
글자 크기 조정

제주에서 연인을 살해한 20대 남성이 경찰에 체포됐다.

제주동부경찰서는 살인 혐의로 20대 남성 A씨를 긴급 체포해 조사 중이라고 17일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 9시21분쯤 제주시 아라동의 한 아파트에서 20대 여성 B씨를 흉기로 찌른 혐의를 받는다.

A씨는 B씨를 살해한 뒤 자신이 사람을 흉기로 찔렀다고 119에 신고했다.

소방 출동 당시 현장에는 B씨가 심정지 상태로 쓰러져 있었고, 병원으로 옮겼지만 숨졌다.

경찰은 A씨를 살인 혐의로 긴급 체포했다.

두 사람은 연인관계로 알려졌다.

A씨는 “찌른 사실은 기억이 나지만, 자세히 기억나지는 않는다”고 진술했다.

당시 이 남성은 술을 마신 상태였다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
故 이건희 회장 자택, ‘228억’에 사들인 여성 기업인은 누구
[단독] ‘경쟁 체제’로 타격 입은 한국거래소… 수수료 수익 19% 급감
“19일쯤 통행 가능” 용인 영동고속도로 마성터널서 버스 화재…36명 부상
트럼프 “반도체·의약품은 마진 좋아…관세 더 낼 수 있다”
[단독] “정외과 진보 교수 공격할 건데”… 연세대서 교수 테러 예고 소동
장애 직원들이 늦은 퇴근을 이토록 기다린 이유 [아살세]
마침내 살아난 ‘78억’ 엄상백, 한화 가을야구 필승조 되나
명예의전당 오른 故유상철… “병마와 싸우는 순간에도 가르침”
국민일보 신문구독