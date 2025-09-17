제주서 연인 흉기로 찌른 20대 긴급 체포
제주에서 연인을 살해한 20대 남성이 경찰에 체포됐다.
제주동부경찰서는 살인 혐의로 20대 남성 A씨를 긴급 체포해 조사 중이라고 17일 밝혔다.
A씨는 전날 오후 9시21분쯤 제주시 아라동의 한 아파트에서 20대 여성 B씨를 흉기로 찌른 혐의를 받는다.
A씨는 B씨를 살해한 뒤 자신이 사람을 흉기로 찔렀다고 119에 신고했다.
소방 출동 당시 현장에는 B씨가 심정지 상태로 쓰러져 있었고, 병원으로 옮겼지만 숨졌다.
경찰은 A씨를 살인 혐의로 긴급 체포했다.
두 사람은 연인관계로 알려졌다.
A씨는 “찌른 사실은 기억이 나지만, 자세히 기억나지는 않는다”고 진술했다.
당시 이 남성은 술을 마신 상태였다.
경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
