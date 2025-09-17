“소비쿠폰 다 썼다면 5만원 더” 31만명 ‘특별쿠폰’ 당첨자 발표

9개 카드사, 최대 5만원 지급 ‘특별소비쿠폰’ 당첨자 발표 시작

서울 시내의 한 가게 앞에 놓인 민생회복 소비쿠폰 사용 안내문. 연합뉴스

삼성·신한·KB국민·현대·롯데·하나·우리·비씨·NH농협 등 9개 카드사는 지난 9일부터 특별소비쿠폰 당첨자에게 당첨 사실을 알리는 문자 메시지를 보내고 있다. 특별소비쿠폰은 여신금융협회가 주관한 공동 이벤트다. 카드사를 통해 받은 1차 소비쿠폰을 지난달 31일까지 모두 사용했다면 자동 응모된다.