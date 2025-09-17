故 이건희 회장 자택, ‘228억’에 사들인 여성 기업인은 누구
홍라희·이재용·이부진·이서현 등 공동명의 보유
상속세 재원 마련 위해 매도 해석
고(故) 이건희 전 삼성전자 회장이 소유했던 서울 이태원 단독주택을 강나연 태화홀딩스 회장과 그의 자녀가 매입한 것으로 파악됐다. 해당 주택은 홍라희 리움미술관 명예 관장, 이재용 삼성전자 회장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장이 공동명의로 보유해왔다.
17일 부동산 업계에 따르면 강 회장은 지난 6월 13일 이 주택을 228억원에 매입하는 내용의 계약을 체결했다. 계약 체결 석 달만인 지난 12일 잔금을 치르면서 소유권 이전이 완료됐다. 별도 근저당권 설정 없이 전액 현금 매입으로 알려졌다. 강 회장 자녀의 지분은 15%다.
강 회장은 2013년부터 에너지·철강 트레이딩 전문기업 ‘태화홀딩스’를 경영 중이다. 러시아, 인도네시아, 호주 등에서 원자재를 수입해 아시아 시장에 공급하는 게 주 사업이다. 현대제철, 포스코 등 국내 주요 철강사가 고객사다.
이태원길 언덕에 있는 이 단독주택은 대지면적이 1073㎡(약 325평), 연면적이 496㎡(약 150평) 규모다. 오랜 기간 삼성가(家)를 상징하는 건물로 여겨져왔다. 2010년에는 공시가격 95억2000만원으로 단독주택 공시가격 전국 1위에 오르기도 했다.
홍 관장 등 주택을 공동명의로 보유 중이던 삼성가(家)는 올해 초부터 해당 주택의 매각을 추진해 온 것으로 알려졌다. 이를 두고 부동산 업계에서는 12조원에 달하는 상속세의 재원을 마련하기 위한 게 아니냐는 분석이 나온다. 삼성일가는 이 전 회장의 유산에 대한 상속세를 6년에 걸쳐 납부 중이다. 최종 납부기일은 2026년 4월이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
