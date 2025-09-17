트럼프 “반도체·의약품은 마진 좋아…관세 더 낼 수 있다”

트럼프 “관세, 아무 것도 타협하지 않아”

관세 소송 관련 “대법원 훌륭, 지켜봐야”

틱톡 매각 협상 “중국과 합의 도달, 19일에 시진핑과 통화”

영국 방문을 위해 백악관을 나서면서 취재진을 만나 자동차 관세를 타협해 25%에서 15%로 낮춘 것이 미국 자동차 업체에 피해를 준다고 생각하느냐는 질의에 “

“

그들은 수년간 아무 관세도 내지 않았다. 이제 그들은 15%를 내고 있으며 어떤 것들은 더 많은 관세를 낼 수 있다”고 말했다.

법률 전문가 모두 우리가 그 건을 이겼다고 말하지만 아직 지켜봐야 한다. (지금까지) 대법원은 훌륭했으며 난 대법원이 매우 공정하다고 생각한다”며 “내가 하고 싶은 말은 우리가 이긴다는 것”이라고 말했다.

1심과 2심 모두 트럼프가 의회의 승인 없이 상호관세를 부과한 것이 권한을 넘어선 것이라고 판단한 바 있다. 다만 연방대법원은 대법관 9명 중 6명이 보수 성향이어서 논란이 많은 정책에 트럼프 행정부에 유리한 판결을 내놓은 바 있다.

국 동영상 플랫폼 틱톡의 처분 방안에 대해 “중국과 합의에 도달했다. 금요일(19일)에 시진핑 국가주석과 통화하고 모든 것을 확정하려고 한다”고 확인했다.

트럼프는 “(틱톡) 매입을 원하는

매우 큰 기업들”이 있다고 말했다. 틱톡은

모회사가 중국 바이트 댄스로 미국 의회는 틱톡의 미국 사업권을 미국 기업에 매각하지 않으면 미국 내 틱톡 서비스를 금지하는 법안을 제정했다. 하지만 트럼프는 해당 법의 시행을 유예하면서 대주주 지분을 미국이 넘겨받는 협상을 중국과 진행해왔다. 트럼프는 이날 틱톡 금지 법안 시행을 다시 유예하는 행정명령에도 서명했다.