권성동 구속 결정타는 ‘통일교 2인자’ 진술+관봉권 사진
법원 “증거인멸 염려 있다”
통일교 수사 등 탄력 전망
법원이 권성동 국민의힘 의원에 대한 구속영장을 발부한 건 통일교 측이 권 의원을 고리로 윤석열 전 대통령과 김건희 여사에게 각종 통일교 현안을 청탁했다는 김건희 특검 주장을 상당 부분 받아들인 것으로 풀이된다. 윤석열정부와 통일교의 ‘정교 유착’을 겨냥한 특검 수사는 권 의원 구속으로 탄력을 받을 전망이다.
남세진 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 16일 “증거를 인멸할 염려가 있다”며 권 의원에 대한 구속영장을 발부했다. 권 의원이 2022년 1월 ‘통일교 2인자’로 꼽히는 윤영호 전 통일교 세계본부장을 만나 1억원을 받았다는 혐의에 대해 의심할 만한 상당한 이유가 있다고 판단한 것이다. 특검은 통일교 측이 20대 대선 당시 윤 전 대통령의 당선을 돕는 대가로 권 의원에게 통일교의 각종 현안을 국가 정책으로 추진해달라고 청탁하고 1억원을 건넨 것으로 판단하고 있다.
구속영장 발부에는 1억원을 전달한 공여자로 지목된 윤 전 본부장의 구체적 진술이 결정적 영향을 미친 것으로 보인다. 특검은 16일 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에서 권 의원이 2022년 1월 5일 서울 여의도의 한 중식당에서 윤 전 본부장을 만나 정치자금을 수수한 구체적 정황을 제시했다.
특히 윤 전 본부장 부인 이모씨(전 통일교 재정국장)의 휴대전화에 있던 1억원 상당의 한국은행 관봉권 사진이 결정적 역할을 한 것으로 전해졌다. 특검이 정황증거로 제시한 ‘큰 거 1장 support’, ‘권성동 오찬’이라는 메모가 적힌 윤 전 본부장의 다이어리, ‘오늘 드린 것은 후보님을 위해 요긴하게 써달라’는 문자 메시지 등도 특검의 의심을 뒷받침했다.
법원은 증거인멸 우려가 크다는 특검 측 주장을 인정했다. 특검 수사 개시 때 권 의원이 휴대전화를 교체하고 차명폰으로 윤 전 본부장과 연락한 정황이 제시된 게 영향을 미친 것으로 보인다.
권 의원 주장은 설득력을 얻지 못했다. 그는 영장심사에서 문재인 정권의 ‘강원랜드 사건’ 수사를 언급하며 2022년 2월 대법원에서 무죄가 확정된 점을 강조했다. 그는 “당시 (강원랜드)수사를 지휘했던 양부남 수사단장은 이후 더불어민주당 국회의원이 됐다”며 “수사가 정의 실현이 아닌 권력의 이해관계와 연결될 수 있음을 뼈저리게 느꼈다”고도 했다.
권 의원 구속으로 한학자 통일교 총재를 향하는 특검 수사도 탄력을 받게 됐다. 한 총재는 윤 전 본부장과 공모해 권 의원에게 1억원을 건넨 혐의 외에 2022년 2~3월에도 권 의원에게 현금이 든 쇼핑백을 건넸다는 의혹을 받고 있다. 권 의원을 통해 자신의 해외 원정도박 경찰 수사 정보를 입수하고 대비했다는 의혹도 있다. 특검은 한 총재가 2022년 4∼7월엔 건진법사 전성배씨를 통해 김건희 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁했다고 의심한다.
이날 한 총재 측은 특검과 사전 협의 없이 17일 오전 10시에 특검에 출석하기로 했다고 밝혔다. 앞서 한 총재는 건강상 이유로 특검의 세 차례 출석 요구에 모두 불응했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
