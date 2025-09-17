장애 직원들이 늦은 퇴근을 이토록 기다린 이유 [아살세]

밀알복지재단 굿윌스토어 50여명 장애인 직원

퇴근 후 대관한 영화관서 ‘킹 오브 킹스’ 관람 선물

배우 양동근과 장성호 감독 사인회에 사진 촬영까지

“많이 웃고 가면, 다음날 매장서도 더 웃을 것”

배우 양동근씨가 15일 서울 송파구 롯데시네마에서 영화 관람을 마친 밀알복지재단 굿윌스토어의 장애 직원들을 만나기 직전 대기하는 모습.

배우 양동근(앞줄 오른쪽)이 지난 15일 서울 송파구 롯데시네마에서 ‘킹 오브 킹스’를 제작한 장성호 감독과 함께 밀알복지재단 굿윌스토어의 장애 직원을 초청한 관람 행사에서 기념 촬영을 하고 있다.

“어떤 사안에 대해 고정관념이 전혀 없는 친구이기에 이 일에 적합하다는 생각이 들었다”고 말했습니다.

“아름다운 화합이 펼쳐진 이 자리는 평생 잊을 수 없을 만큼 벅차다”며 “앞으로도 행복하고 아름답고 향기 나는 시간을 찾아다니려 한다”고 덧붙였습니다.

‘킹 오브 킹스’를 제작한 장성호 감독이 지난 15일 서울 송파구 롯데시네마에서 무대 인사를 하는 장면. 밀알복지재단 제공

밀알복지재단 굿윌스토어의 장애 직원들이 지난 15일 서울 송파구 롯데시네마에서 배우 양동근씨와 ‘킹 오브 킹스’를 제작한 장성호 감독의 사인을 받기 위해 줄을 선 모습.

밀알복지재단 굿윌스토어의 장애 직원이 지난 15일 서울 송파구 롯데시네마에서 배우 양동근씨의 사인을 받고 있다. 밀알복지재단 제공

밀알복지재단 굿윌스토어의 장애 직원이 지난 15일 서울 송파구 롯데시네마에서 배우 양동근씨의 사인을 받은 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 밀알복지재단 제공

굿윌스토어 장애 직원들이 배우 양동근씨와 기념 촬영을 하고 있다.

양동근(왼쪽)씨와 한상욱 굿윌부문장이 지난 15일 밀알복지재단 굿윌스토어 홍보대사 위촉식 후 사인이 담긴 안내판을 들고 있다.

“평소와 다르게 엄청 피곤하실 테지만, 내일 매장에 오는 손님을 대하는 이 직원분의 태도가 분명 달라져 있을 거예요. 오늘처럼 매장에서도 활짝 웃으시겠지요.”

행사 마지막까지 남은 몇몇 장애 직원들과 기념촬영을 하는 모습.