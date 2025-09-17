장애 직원들이 늦은 퇴근을 이토록 기다린 이유 [아살세]
밀알복지재단 굿윌스토어 50여명 장애인 직원
퇴근 후 대관한 영화관서 ‘킹 오브 킹스’ 관람 선물
배우 양동근과 장성호 감독 사인회에 사진 촬영까지
“많이 웃고 가면, 다음날 매장서도 더 웃을 것”
특별할 것 없는 비슷한 일상에서 평소와 다른 이벤트를 기다린다는 건 행복한 일입니다. 밀알복지재단의 사회적기업 굿윌스토어의 여러 매장에서 일하는 장애 직원 50여명이 지난 15일 오후 5시 퇴근 후 서울 송파구 롯데시네마 월드타워점으로 향하던 퇴근길이 딱 그랬습니다. 배우 양동근씨가 영화관 한 곳을 통째로 빌려 함께 영화를 보자고 이들을 초청했기 때문입니다. 영화를 만든 감독도 뜻깊은 자리에 함께했습니다.
경기 성남점과 서울 송파점 등 굿윌스토어 여러 지점에서 일하는 장애 직원들은 이날 영화가 시작하기 30분 전인 저녁 7시 무렵부터 영화관이 모이기 시작했습니다. 미리 준비된 팝콘과 음료를 하나씩 받아 자리에 앉은 이들의 얼굴을 설렘이 가득했습니다. 자폐 스펙트럼 등 발달 장애가 있는 이들은 주변의 차가운 시선으로 문화생활을 편안하게 하지 못하는 경우가 많다고 하는데요. 평소 영화관에 잘 가지 못하던 직원들도 보호자, 점장 등과 함께 이날 많이 참여했습니다.
서울 송파점에선 장애인 직원 등 19명이 일을 마치고 함께 저녁을 먹은 뒤 영화관엘 왔습니다. 직업 재활을 맡은 박고은 담당은 “평소 혼자 가기엔 낯선 곳이지만, 아는 얼굴들끼리 같이 오니 직원들이 한결 편안해하시는 거 같다”고 말했습니다. 같은 지점에서 온 장애 직원인 장윤서씨는 “영화관에 오니 너무 좋다”며 환하게 웃었습니다.
영화 시작인 7시 30분이 거의 다 돼 영화관에 도착한 서울 금천점 장애 직원들은 김영준 점장과 함께 왔습니다. 퇴근 시간인 오후 5시에 서둘러 출발했지만 도로가 너무 막혔다고 했습니다. 김 점장은 “차에서 양동근씨가 초대한 영화라고 말해줬더니 친구들이 소리를 지르면서 너무 좋아하더라”고 했습니다. 경기도 구리점의 최미영 대리도 “1년에 한 번 전 지점 체육대회가 있고, 2박 3일 캠프도 가지만 일상을 벗어난 곳에 왔다는 것 자체가 장애 직원에게 특별하고 신나는 일”이라고 전했습니다.
장애 직원들은 이날 예수님의 생애를 담은 애니메이션 영화 ‘킹 오브 킹스’를 봤습니다. 이해하기 쉽지만, 실사처럼 생생한 현장감을 구현한 1시간 40분짜리 영화를 보는 동안 몰입했습니다. 화장실 가고 싶은 것도 애써 참은 듯 엔딩 크레딧이 올라가기 시작하자 여러 명이 서둘러 화장실로 향하기도 했습니다.
양동근씨가 장애 직원들을 초청한 것은 장애인 일자리 창출을 실천하는 굿윌스토어의 홍보대사를 맡은 인연 때문입니다. 양동근씨와 음악 작업을 오랜 기간 함께해온 힙합 DJ 최재화(활동명 DJ렉스)씨의 제안을 흔쾌히 받아 양동근씨는 이번에 굿윌스토어 홍보대사가 되었습니다. 최씨는 밀알복지재단의 설립의 기초가 된 남서울은혜교회의 장애인 부서에서 20년 가까이 봉사하며 장애인 인식 개선이 필요하다는 점을 절실히 느꼈고 양동근씨에게 홍보대사를 맡아달라고 설득했다고 합니다. 이날 행사에 함께한 최씨는 “어떤 사안에 대해 고정관념이 전혀 없는 친구이기에 이 일에 적합하다는 생각이 들었다”고 말했습니다.
상영회 후 양동근씨가 무대에 오르자 장애 직원들은 뛸 듯 기뻐했습니다. 양동근씨는 이날 국민일보와의 인터뷰에서 “‘자선이 아닌 기회를’이라는 굿윌스토어 슬로건에 공감이 갔다”며 “특별한 친구들과 이런 축제를 여는 사람이 대한민국에 몇이나 될까 싶다. 이런 기회를 주셔서 감사할 따름”이라고 말했습니다. 그러면서 “아름다운 화합이 펼쳐진 이 자리는 평생 잊을 수 없을 만큼 벅차다”며 “앞으로도 행복하고 아름답고 향기 나는 시간을 찾아다니려 한다”고 덧붙였습니다.
이날 함께한 장성호 감독도 “양동근씨가 영화를 세상에 알리고자 하는 선한 마음으로 영화 홍보를 도와준 인연으로 이 자리에 함께 할 수 있었다”며 “장애인들이 세상에서 당당하게 살아갈 수 있도록 미약하게나마 힘을 보태고 싶다”고 말했습니다.
대관을 맡은 롯데시네마도 이번 행사의 취지에 깊이 공감하며 다른 상영 일정을 잡지 않고 공간을 더 사용할 수 있도록 배려했습니다. 상영회가 끝나고 장애 직원들은 1시간 가까이 사진을 찍고 사인을 받으면서 특별한 추억을 남겼습니다.
한상욱 굿윌부문장은 “어딘가 존재만 하던 장애인이 일하며 세상 밖으로 나오고, 오늘처럼 다양한 것을 누리게 하는 것이 우리의 사명”이라고 말했습니다. 굿윌스토어에선 전국 43개 매장에서 500여명의 장애인이 일하고 있습니다. 한 부문장은 “더 많은 이들에게 일할 기회가 주어지도록 많은 관심을 부탁드린다”고 강조했습니다.
평소보다 많이 늦어진 퇴근 시간이었지만, 몇몇 장애 직원들은 집에 가려 하지 않고 행사를 끝까지 지켜보며 자리를 지켰습니다. 대부분의 일정이 마무리된 시간이 저녁 10시였습니다. 장애 직원에게 한 지점의 점장은 “내일은 1시간 늦게 출근하시라”고 웃으며 등을 떠밀다시피 했습니다.
“평소와 다르게 엄청 피곤하실 테지만, 내일 매장에 오는 손님을 대하는 이 직원분의 태도가 분명 달라져 있을 거예요. 오늘처럼 매장에서도 활짝 웃으시겠지요.”
신은정 기자 sej@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사