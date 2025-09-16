‘내일을 향해 쏴라’ 로버트 레드퍼드 별세…향년 89세
미국 할리우드 영화배우이자, 감독·제작작인 로버트 레드퍼드가 세상을 떠났다. 향년 89세.
16일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 홍보회사 로저스&코완 PMK 최고경영자(CEO) 신디 버거를 인용해 레드퍼드가 유타주 자택에서 숨을 거뒀다고 전했다. 그는 레드퍼드의 구체적인 사망 원인은 밝히지 않았다.
레드퍼드는 할리우드에서 배우이자 감독으로 오랜 기간 활약했다. ‘내일을 향해 쏴라’를 비롯해 ‘아웃 오브 아프리카’, ‘스팅’, ‘업 클로즈 앤 퍼스널’, ‘흐르는 강물처럼’ 등에 출연했다.
레드퍼드는 1980년에 감독으로 참여한 ‘보통 사람들’로 오스카 감독상을 수상한 데 이어 2002년엔 오스카 평생 공로상을 받았다.
레드퍼드는 생전 환경 보호 운동을 펼치며 선댄스 영화제 창립자이자, 이사로서 독립영화 운동을 장려해왔다.
영화제 이름은 레드퍼드가 내일을 향해 쏴라에서 맡은 배역인 실존 인물 ‘선댄스 키드’에서 따왔다.
