이지민, 프로 데뷔 첫 우승 쾌거…드림투어 스카이뷰CC 세기P&C 정상

상금 순위 6위로 도약…내년 정규투어 입성 예약

주최사 스카이뷰CC 대회 기간 일반 내장객 안받아

16일 경남 함양군 스카이뷰CC에서 열린 KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전에서 프로 데뷔 첫 우승을 거둔 이지민. KLPGA

스카이뷰CC, 세기P&C, SBS골프가 공동주최하고 KLPGA가 주관하는 이번 대회 최종라운드는 주관 방송사인 SBS골프를 통해 10월 7일 17시 50분부터 녹화 중계된다.