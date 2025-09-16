[속보] ‘관악구 피자가게 칼부림’ 신상 공개…41세 김동원
경찰 “범행 잔인성 인정…공익 위해 필요”
경찰이 서울 관악구 한 피자가게에서 흉기를 휘둘러 3명을 살해한 혐의를 받는 김동원(41)씨 신원을 16일 공개했다.
서울경찰청은 이날 ‘신상정보공개 심의위원회’를 열고 김씨 신원을 공개하기로 결정했다.
경찰은 “피해 중대성, 범행 잔인성이 인정되고 범행 증거도 충분하며 범죄예방 등 공공의 이익을 위해 필요하다고 판단했다”고 설명했다.
경찰에 따르면 김씨도 공개 결정에 이의가 없다는 의사를 표했다. 신상 정보는 이날부터 30일 동안 서울경찰청 홈페이지에 공개된다.
김씨는 지난 3일 오전 10시57분쯤 자신이 운영하던 피자가게에서 60대 남성과 40대 남성, 30대 여성 등 3명을 주방에 있던 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.
피해자들은 복부에 부상을 입고 심정지 상태로 각각 다른 병원으로 이송됐지만, 끝내 목숨을 잃었다. 60대 남성과 30대 여성은 부녀 관계로 확인됐다.
김씨 역시 범행 직후 수차례 자해를 시도한 뒤 병원으로 옮겨졌다. 김씨는 병원 이송 중 범행 사실을 시인한 것으로 알려졌다.
김씨는 지난 10일 퇴원 직후 경찰에 체포됐으며, 12일 구속됐다.
김씨는 가게 인테리어 문제로 갈등을 빚다가 범행을 벌인 것으로 파악됐다. 2년 전부터 가맹점을 운영해 온 김씨는 최근 본사와 인테리어 리뉴얼 문제로 다툰 것으로 알려졌다.
사망한 피해자 중 40대 남성은 본사 소속 임원, 나머지 2명은 인테리어 업체 직원으로 조사됐다.
다만 해당 프랜차이즈 본사 측은 사건 발생 당일 입장문을 내고 “이 사건에 관련된 매장은 2023년 10월에 오픈된 매장으로 지금까지 본사와 매우 우호적인 관계를 유지하며 2년째 운영을 하던 매장”이라며 “점주님이 직접 계약한 인테리어 업체와 수리와 관련해서 갈등이 생긴 것으로 알고 있다”고 말했다.
경찰은 조만간 김씨를 검찰에 넘길 예정이다.
