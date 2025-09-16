의사는 되고 한의사는 안 돼? 문신사법에 한의사들 ‘부글’

픽사베이

비의료인의 문신 시술을 허용하는 일명 ‘문신사법’을 두고 한의사 단체의 반발이 커지고 있다. 국회가 의사 단체의 요구를 받아들여 의사의 경우 예외적으로 문신사 면허 없이 시술할 수 있다는 조항을 만들었지만 한의사는 포함이 안 됐기 때문이다.

문신은 지금까지 시술 시 감염 등의 우려로 비의료인의 시술을 금지하고 의료인의 문신 시술만을 허용해 왔으나 이번 문신사법과 관련해 법사위에서 갑자기 한의사는 제외한 채 양의사만 가능한 행위로 국한한 것”이라며 “이는 원래의 법사위 권한을 넘어선 명백한 남용이며 의료계 갈등을 촉발하고 국민을 볼모로 삼는 심각한 입법 왜곡으로 반드시 시정돼야 마땅하다”고 주장했다.