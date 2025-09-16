대한산업안전협회-한국노총, 노동자 산재예방 맞손

대한산업안전협회(이하 협회)가 한국노동조합총연맹(이하 한국노총)과 노동자의 산업재해를 예방하기 위해 손을 맞잡았다.
협회와 한국노총은 16일 서울 영등포구에 위치한 한국노총 위원장실에서 ‘노동자의 산업재해 예방 및 안전문화 확산을 위한 공동협력’ 협약을 체결했다.
협약식에는 임무송 회장과 박종배 사업이사, 유호상 경영지원본부장 등 협회 주요 관계자를 비롯하여 김동명 한국노총 위원장, 강석윤 상임부위원장, 김광일 산업안전보건본부장 등 한국노총의 핵심 인사가 자리했다.
최근 정부가 중대재해 예방 기조를 분명히 하면서, 산업안전 강화에 대한 사회적 기대가 높아지고 있다. 이러한 추세 속에서 이번 협약은 노동계의 핵심축인 한국노총과 국내 최대 규모의 민간재해 예방기관인 협회가 산재 예방을 위해 각자의 역량과 자원을 적극 교류하기로 했다는 데 의미가 크다.
협회와 한국노총은 본 협약을 통해 중대재해를 줄이는 등 노동자의 소중한 생명을 지키기 위해 긴밀한 협력 체계를 이어갈 계획이다.
이에 따라 산업현장에 보다 안전한 작업환경을 조성하고, 안전문화를 정착시켜 노동자의 ‘안전하게 일할 권리’ 보장을 위해 노력할 방침이다. 또한 안전과 관련한 주요 업무에 대한 수요를 발굴하기 위해 협력하기로 했다.
임무송 대한산업안전협회 회장은 “노동이 존중받을 때 안전이 보장되고, 안전이 확보될 때 노동의 가치는 더욱 빛을 발한다”며 “이번 협약이 안전한 대한민국을 향한 새로운 출발점이 되기를 기대한다”고 밝혔다.
김동명 한국노총 위원장은 “이번 협약이 노동자의 생명을 지키는 안전한 일터를 조성하기 위한 초석이 되기를 기대한다”고 말했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지