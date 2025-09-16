대한산업안전협회-한국노총, 노동자 산재예방 맞손

대한산업안전협회(

이하 협회

)

가 한국노동조합총연맹

(

이하 한국노총

)

과 노동자의 산업재해를 예방하기 위해 손을 맞잡았다

.

협회와 한국노총은 16 일 서울 영등포구에 위치한 한국노총 위원장실에서 ‘노동자의 산업재해 예방 및 안전문화 확산을 위한 공동협력’ 협약을 체결했다 .

협약식에는 임무송 회장과 박종배 사업이사 , 유호상 경영지원본부장 등 협회 주요 관계자를 비롯하여 김동명 한국노총 위원장 , 강석윤 상임부위원장 , 김광일 산업안전보건본부장 등 한국노총의 핵심 인사가 자리했다 .

최근 정부가 중대재해 예방 기조를 분명히 하면서 , 산업안전 강화에 대한 사회적 기대가 높아지고 있다 . 이러한 추세 속에서 이번 협약은 노동계의 핵심축인 한국노총과 국내 최대 규모의 민간재해 예방기관인 협회가 산재 예방을 위해 각자의 역량과 자원을 적극 교류하기로 했다는 데 의미가 크다 .

협회와 한국노총은 본 협약을 통해 중대재해를 줄이는 등 노동자의 소중한 생명을 지키기 위해 긴밀한 협력 체계를 이어갈 계획이다

.

이에 따라 산업현장에 보다 안전한 작업환경을 조성하고

,

안전문화를 정착시켜 노동자의 ‘안전하게 일할 권리’ 보장을 위해 노력할 방침이다

.

또한 안전과 관련한 주요 업무에 대한 수요를 발굴하기 위해 협력하기로 했다

.

임무송 대한산업안전협회 회장은 “노동이 존중받을 때 안전이 보장되고 , 안전이 확보될 때 노동의 가치는 더욱 빛을 발한다”며 “이번 협약이 안전한 대한민국을 향한 새로운 출발점이 되기를 기대한다”고 밝혔다 .

김동명 한국노총 위원장은 “이번 협약이 노동자의 생명을 지키는 안전한 일터를 조성하기 위한 초석이 되기를 기대한다”고 말했다 .